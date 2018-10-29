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Tootmine lõpetatud
HR2027/70
Täiuslikult hoiustatav igas köögis
See on kõige kompaktsem täismõõtmeline kannmikser maailmas. Philipsi kannmikseri alusel olev suur pesa kannu hoiustamiseks teeb ta tavalistest kannmikseritest poole väiksemaks. Ta jõudlus on tänu viieharulisele lõiketerale ja 400 W mootorile sama muljetavaldav.
400 W
1,75-liitrine plastkann
peenestaja ja filtriga
Lihtsalt hoiustatav
Tänu sellele, et kannu hoitakse alusel, vajab see komplekt tavalise kannmikseriga võrreldes poole vähem ruumi.
Tugevdatud plastist kannu puhul ei pea te muretsema selle purunemise pärast.
Peenestab, tükeldab ja lõikab pingutusteta tänu 5-tähelisele lainelisele lõikenoale.
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