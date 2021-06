Asukohaandur tagab parima heli igas asendis

Helikogemuse kvaliteeti mõjutab Soundbari asetus ruumis. Õnneks on sellel süsteemil nutikas automaatne asukohaandur, mis optimeerib heli kvaliteeti niipea, kui see tuvastab, kas Soundbar on asetatud horisontaalselt või vertikaalselt. Olenemata sellest, kas asetate Soundbari riiulile või kinnitate seinale, võite alati kindel olla, et saate suurepärase helikogemuse.