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Tooge kino võimsus oma koju! Sellel Philipsi kodukinosüsteemil on võimsad, bassitorudega kõlarid ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendus, mis võimendavad teie kodumeelelahutuselamust.
HDMI 1080p
Sisseehitatud Dolby Digital dekoodri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.
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soovitab seda toodet
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
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See arvustus tehti tootele HTS3510 Domácí kino 5.1
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See arvustus tehti tootele HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
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See arvustus tehti tootele HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1