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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3510/12

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Tooge kino võimsus oma koju! Sellel Philipsi kodukinosüsteemil on võimsad, bassitorudega kõlarid ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendus, mis võimendavad teie kodumeelelahutuselamust.

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Võimas kodukinoheli koos sügava bassiga

Helist haaratud

  • HDMI 1080p

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

Sisseehitatud Dolby Digital dekoodri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

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Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3510 Domácí kino 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.