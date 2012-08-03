TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Üksiktootefoto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Üksiktootefoto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte

Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3531/12

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Võimas ruumiline heli

Tooge kino võimsus koju! Võimendage oma kodust meelelahutuselamust paljastatud magnetitega kõlarite abil, mis esitavad võimsat ruumilist heli ja DVD-video suurendusega 1080p vormingule HDMI abil HD-sarnase pildi saavutamiseks.

Kuva kõik eelised

kompaktsetest kõlaritest

Võimas ruumiline heli

  • DVD

Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

-

Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.