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Võimas ruumiline heli
Tooge kino võimsus koju! Võimendage oma kodust meelelahutuselamust paljastatud magnetitega kõlarite abil, mis esitavad võimsat ruumilist heli ja DVD-video suurendusega 1080p vormingule HDMI abil HD-sarnase pildi saavutamiseks.
DVD
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Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.
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5-st
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
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See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
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See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
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See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1