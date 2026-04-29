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HTS3531/12
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iOS- ja Android-seadmetele
Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.
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