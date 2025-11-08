30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HTS3538/12
Võimas ruumiline heli
Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTS3538 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Avatud magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 600 W ruumilist heli ja DVD-video suurendust vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi.
DVD
Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.
3.0
5-st
2
Auhinnad
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3538 Domácí kino 5.1
Kasutamise kuupäev 2023-11-08
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3538 Domácí kino 5.1
Kasutamise kuupäev 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
See arvustus tehti tootele HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
See arvustus tehti tootele HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1