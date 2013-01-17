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Tootmine lõpetatud
Võimas ruumiline heli
Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTS3539 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Katmata magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 600 W ruumilist heli ja DVD-video suurendust vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi.
DVD
Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1