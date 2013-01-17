TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte

Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3539/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Võimas ruumiline heli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTS3539 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Katmata magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 600 W ruumilist heli ja DVD-video suurendust vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi.

Kuva kõik eelised

kompaktsetest kõlaritest

Võimas ruumiline heli

  • DVD

Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/01/2013

Polska

Polska

Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.

okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.