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Tootmine lõpetatud
HTS3551/12
Kinolaadne ruumiline heli
Tooge kino võimsus oma koju! Võimsad, topeltbassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid ja Blu-ray-plaadimängija võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.
Blu-ray
Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.
Võimsad bassipeegeldussüsteemi ja topelt-bassitorudega kõlarid tugevdavad madalamaid sagedusi ja edastavad väga puhast ja sügavat bassiheli.Te suuate kuulata madalaimat kohinat või sügavaimat mürinat
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.
4.0
5-st
2
Auhinnad
Greg72
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest trochę niedopracowany.
Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.
See arvustus tehti tootele HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
See arvustus tehti tootele HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Otakar1
01/09/2013
Česká republika
Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.
Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3551 Domácí kino 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3551 Domácí kino 5.1
Seadme uuendamiseks, et saada juurdepääs YouTube'ile ja Picasale, külastage veebisaiti www.philips.com/support.
Ainult Wi-Fi valmidusega mudelitele, üksikasjade teadasaamiseks vaadake toote tehnilisi andmeid.