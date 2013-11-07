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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3551/12

4

| (2) Auhinnad

Kinolaadne ruumiline heli

Tooge kino võimsus oma koju! Võimsad, topeltbassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid ja Blu-ray-plaadimängija võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.

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Blu-rayga

Kinolaadne ruumiline heli

  • Blu-ray

Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Võimsad bassipeegeldussüsteemi ja topelt-bassitorudega kõlarid tugevdavad madalamaid sagedusi ja edastavad väga puhast ja sügavat bassiheli.Te suuate kuulata madalaimat kohinat või sügavaimat mürinat

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Tehnilised andmed

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4.0

5-st

2

Auhinnad

5
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

See arvustus tehti tootele HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

See arvustus tehti tootele HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3551 Domácí kino 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3551 Domácí kino 5.1

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