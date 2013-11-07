Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.