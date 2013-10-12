TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte

Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3583/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Võimas ruumiline heli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTS3583 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Katmata magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 600 W ruumilist heli ja 3D Blu-ray-plaatide kaasahaarava taasesitamise võimalust.

Kuva kõik eelised

Blu-ray 3D abil

Võimas ruumiline heli

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3583 Domácí kino 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3583 Domácí kino 5.1

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.