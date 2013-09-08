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Tootmine lõpetatud
Nautige võimsat kodukino kolmesuunaliste kõlarite kaudu
Täiustage kodukino heli kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage selles uuenduslikus Philipsi kodukinosüsteemis HTS5561 kogu oma lemmikmeelelahutust, sealhulgas 3D Blu-ray-plaate.
3D Blu-ray
iPodi/iPhone'i valmidus
Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravamat ja kinolaadsemat ruumilist heli.
Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.
Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.
4.0
5-st
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Arvustus
100%
soovitab seda toodet
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS5561 Domácí kino 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS5561 Domácí kino 5.1
Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.
Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.