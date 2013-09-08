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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS5561/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Nautige võimsat kodukino kolmesuunaliste kõlarite kaudu

Täiustage kodukino heli kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage selles uuenduslikus Philipsi kodukinosüsteemis HTS5561 kogu oma lemmikmeelelahutust, sealhulgas 3D Blu-ray-plaate.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Nautige võimsat kodukino kolmesuunaliste kõlarite kaudu

  • 3D Blu-ray

  • iPodi/iPhone'i valmidus

Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravamat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust

Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust

Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS5561 Domácí kino 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS5561 Domácí kino 5.1

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.

  2. Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.