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See täisdigitaalne süsteem pakub esmaklassilist ruumist heli, et saaksite kinoelamuse ka kodus olles. Süsteem taasesitab erinevas vormingus plaate ning faile kaasaskantavatelt meediumimängijatelt või USB-mälupulkadelt.
kaldasetusega 3D-kõlarid
Blu-ray 3D esitus
Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.
Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravamat ja kinolaadsemat ruumilist heli.
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4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
PIOTRCC
21/08/2012
Polska
SZKODA ŻE NIE MOŻNA AKTUALIZOWAĆ KODEKÓW
JEST NIE ZŁY,ALE ZA TĄ CENE POWINIEN CZYTAĆ PRAWIE WSZYSTKIE FORMATY FILMOWE
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1