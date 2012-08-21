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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS5580/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

See täisdigitaalne süsteem pakub esmaklassilist ruumist heli, et saaksite kinoelamuse ka kodus olles. Süsteem taasesitab erinevas vormingus plaate ning faile kaasaskantavatelt meediumimängijatelt või USB-mälupulkadelt.

Kuva kõik eelised

Tõeline, ühtlaselt jaotatud heliga kinoelamus

Helist haaratud

  • kaldasetusega 3D-kõlarid

  • Blu-ray 3D esitus

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravamat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

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Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

21/08/2012

Polska

Polska

SZKODA ŻE NIE MOŻNA AKTUALIZOWAĆ KODEKÓW

JEST NIE ZŁY,ALE ZA TĄ CENE POWINIEN CZYTAĆ PRAWIE WSZYSTKIE FORMATY FILMOWE

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.