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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS5593/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Võimas, sügava bassiga ruumiline kinoheli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTS5593 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Topeltbassitorudega kõlarid pakuvad võimsat 1000 W heli ja 3D Blu-ray-plaatide kaasahaarava taasesitamise võimalust.

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Helist haaratud

Võimas, sügava bassiga ruumiline kinoheli

  • Double Bassi heli

  • 3D Blu-ray

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Võimsad bassipeegeldussüsteemi ja topelt-bassitorudega kõlarid tugevdavad madalamaid sagedusi ja edastavad väga puhast ja sügavat bassiheli.Te suuate kuulata madalaimat kohinat või sügavaimat mürinat

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

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Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.