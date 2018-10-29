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HTS7200/12
Heli on läbinisti selge
Saage osa uuest HD-elamusest selle stiilse alumiiniumist ja klaasist Blu-ray-kodukinosüsteemi abil. Kvaliteetsetes kõlarites olevad pehme kupliga kõrgsageduskõlarid tekitavad suurepärast selget heli. Filmide vaatamine on nüüdsest eriline sündmus.
Blu-ray-plaadi esitamine
Pehme kattega kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi sagedusi selgelt, võimendades kõlarite heli üldist selgust.
Dolby Virtual Speaker on keerukas heli virtualiseerimistehnoloogia, mis loob külluslikku ja kaasahaaravat ruumilist heli kahe kõlariga süsteemist. Keerukad ruumilised algoritmid loovad 5.1 süsteemidele omased heliomadused. Kahekanalilise keskkonna laiendamine võimendab ka DVD esitust. Koos Dolby Pro Logic II helitöötlusega teisendatakse kvaliteetne heliallikas elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid ega kõlarialuseid.
Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutusteta, CD tasemel helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.
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