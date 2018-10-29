TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote elustiil
  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote elustiil

Tootmine lõpetatud

2.1 Kodukino

HTS7200/12

Heli on läbinisti selge

Saage osa uuest HD-elamusest selle stiilse alumiiniumist ja klaasist Blu-ray-kodukinosüsteemi abil. Kvaliteetsetes kõlarites olevad pehme kupliga kõrgsageduskõlarid tekitavad suurepärast selget heli. Filmide vaatamine on nüüdsest eriline sündmus.

Kuva kõik eelised

Blu-ray-plaatide taasesitusega

Heli on läbinisti selge

  • Blu-ray-plaadi esitamine

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid puhta heli ja selge hääle jaoks

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid puhta heli ja selge hääle jaoks

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi sagedusi selgelt, võimendades kõlarite heli üldist selgust.

Dolby Virtual Speaker realistliku ruumilise heli jaoks

Dolby Virtual Speaker realistliku ruumilise heli jaoks

Dolby Virtual Speaker on keerukas heli virtualiseerimistehnoloogia, mis loob külluslikku ja kaasahaaravat ruumilist heli kahe kõlariga süsteemist. Keerukad ruumilised algoritmid loovad 5.1 süsteemidele omased heliomadused. Kahekanalilise keskkonna laiendamine võimendab ka DVD esitust. Koos Dolby Pro Logic II helitöötlusega teisendatakse kvaliteetne heliallikas elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid ega kõlarialuseid.

Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks

Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutusteta, CD tasemel helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.