Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.