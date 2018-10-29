30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HTS7540/12
Tooge võimsad kinoelamused elutuppa
See kõrglahutusvideo ja ruumilise heli võimalustega süsteem on kvaliteetse alumiiniumkorpusega ja stiilse disainiga. Kõlarid tekitavad tõetruud ruumilist heli, et saaksite kogeda kinoelamusi oma kodus.
Blu-ray-plaadi esitamine
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.
Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.
Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.
Arvustused