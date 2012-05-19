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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS9520/12

4.6

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Ruumiline heli iga nurga alt, nagu kinos

Rohkem kui 70% inimestest, kes osalesid Sound Challenge'is*, eelistasid Philipsi 360Soundi kõlareid. 360Soundi kõlaritel on valjuhääldid nii esiosas kui ka külgedel, et täita ruum ühtlase ruumilise heliga – täpselt sellisega, nagu kinos kuulete.

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Helist haaratud

Ruumiline heli iga nurga alt, nagu kinos

  • Blu-ray 3D esitus

360Sound täidab teie toa helidega iga nurga alt

360Sound täidab teie toa helidega iga nurga alt

Paljuski tavalistest 5.1 kodukinosüsteemidest erineval 360Soundil on ainulaadne disain kolme draiveriga igas satelliitkõlaris – üks ettesuunatud ja kaks külgedele suunatud draiverit, mis loovad teie ümber kaasahaarava heli. Lisaks dipoolide põhimõttele kasutab Philips kaasahaarava heliefekti loomiseks erilist algoritmi. Tipptasemel helikomponentidega, näiteks pehme kattega kõrgsageduskõlarid, neodüümmagnetid ja D-klassi digitaalvõimendid, esitab 360Sound erakordset heli igas suunas, pakkudes teile tõelist kinokogemust ka kodus.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Philipsi teler Wi-Figa on Net TV võrguteenuste kasutamiseks

Philipsi teler Wi-Figa on Net TV võrguteenuste kasutamiseks

Net TV abil saate kasutada arvukaid võrguteenuseid. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja muud võrgusisu otse oma teleris just siis, kui soovite. Ühendage lihtaslt kodukinosüsteem Etherneti-ühenduse kaudu koduvõrku ning leidke ja valige vaadata soovitud sisu puldi abil. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde populaarsetele, teleekraanile kohandatud Net TV teenustele. Lisaks sellele saate puldi abil DLNA sertifikaadiga arvutivõrgu kaudu vaadata arvutisse salvestatud videoid või pilte.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: AWARD-1679550

Arvustused

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4.6

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

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See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

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See arvustus tehti tootele HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS9520 5.1-kanalni domači kino

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2010. aasta novembris Saksamaal Synovate'i tehtud tarbijakatsetel, võrreldes juhtiva konkurendiga. Andmed on failis.