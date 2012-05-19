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Ruumiline heli iga nurga alt, nagu kinos
Rohkem kui 70% inimestest, kes osalesid Sound Challenge'is*, eelistasid Philipsi 360Soundi kõlareid. 360Soundi kõlaritel on valjuhääldid nii esiosas kui ka külgedel, et täita ruum ühtlase ruumilise heliga – täpselt sellisega, nagu kinos kuulete.
Blu-ray 3D esitus
Paljuski tavalistest 5.1 kodukinosüsteemidest erineval 360Soundil on ainulaadne disain kolme draiveriga igas satelliitkõlaris – üks ettesuunatud ja kaks külgedele suunatud draiverit, mis loovad teie ümber kaasahaarava heli. Lisaks dipoolide põhimõttele kasutab Philips kaasahaarava heliefekti loomiseks erilist algoritmi. Tipptasemel helikomponentidega, näiteks pehme kattega kõrgsageduskõlarid, neodüümmagnetid ja D-klassi digitaalvõimendid, esitab 360Sound erakordset heli igas suunas, pakkudes teile tõelist kinokogemust ka kodus.
Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.
Net TV abil saate kasutada arvukaid võrguteenuseid. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja muud võrgusisu otse oma teleris just siis, kui soovite. Ühendage lihtaslt kodukinosüsteem Etherneti-ühenduse kaudu koduvõrku ning leidke ja valige vaadata soovitud sisu puldi abil. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde populaarsetele, teleekraanile kohandatud Net TV teenustele. Lisaks sellele saate puldi abil DLNA sertifikaadiga arvutivõrgu kaudu vaadata arvutisse salvestatud videoid või pilte.
Auhinnad
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
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See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
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See arvustus tehti tootele HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Põhineb 2010. aasta novembris Saksamaal Synovate'i tehtud tarbijakatsetel, võrreldes juhtiva konkurendiga. Andmed on failis.