Tipptasemel puhastamine sekunditega.*

Sonicare For Kids hambaharjapea sobib ideaalselt väikestele, kasvavate hammastega suudele. See töötab ainult koos For Kids elektrilise hambaharjaga, mis tagavad üheskoos ohutu ja meeldivama elamuse, mis on laste jaoks lõbus ja harjumust tekitav. Vaadake kõiki eeliseid