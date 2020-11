Kolmekordselt parem igemete tervis

On kliiniliselt tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** on igemete tervise parandamisel sama tõhus kui hambaniit.* Õigupoolest paranes igemete tervis kuni 97%-l ebakorrapäraselt hambaniiti kasutavatest inimestest, kes proovisid AirFloss Pro/Ultrat.* Vaadake kõiki eeliseid