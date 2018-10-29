Mikromuusikasüsteem Sleek

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MCM280D/12
Helist haaratud
Nautige oma iPhone'i/iPodi muusikat suurepärase heliga Philipsi hi-fi mikrosüsteemiga MCM280D. Stiilse disainiga süsteem laeb mängimise ajal ka teie iPhone'i/iPodi akut, kopeerib muusika CD-delt MP3-vormingusse ja tänu USB Directile mängib MP3-/WMA-muusikat kaasaskantavatelt seadmetelt.
iPhone'i/iPodi dokk
Selle süsteemi väljundvõimsus on 60 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.
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