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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

MCM305/12

3.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele mikromuusikasüsteemile. Esitage oma lemmikmuusikat MP3- või WMA-failina otse USB-mäluseadmest või MP3-lingi kaudu. Elegantse disaini ja puidust viimistlusega kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • 30 W

Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.

Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM305 Mikrowieża Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM305 Mikrowieża Classic

15/05/2012

Polska

Polska

Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.

Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM305 Mikrowieża Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM305 Mikrowieża Classic

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