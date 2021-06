Pehme kattega kõrgsageduskõlarid loomulikuma ja sügavama kõla jaoks

Tänu pehme kattega kõrgsageduskõlaritele on kõrged helid väga täpsed ja puhtad. See on tehnoloogia, mille tõi Philips turule 1960ndatel aastatel ja mida sest saadik kasutatakse enamikes tippklassi kõlarites. Väga hea esitusulatus tuleneb suuresti just kõrgsageduskõlaritest, millel on võrreldes täissageduselemente kasutavate süsteemidega väga väike helimoonutus ja hea suunatundlikkus – heli kuulamisala on lai ja kõla on loomulik igast kuulamispiirkonnast.