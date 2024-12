Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.

Seeria 3000 veejootur on kujundatud vurrusõbraliku kausiga teie kassi mugavuse huvides, et ta rõõmsalt hüdreerituna püsiks. Purskkaevul on mitmekihiline filtreerimissüsteem ja kergelt puhastatavad osad hoiavad hügieeni tasemel, mida teie kass eeldab.