Väike, värviline ja stiilne nagu moeaksessuaar

Uhkeldage oma GoGEARi mängijaga ja tooge oma muusikast välja parim. MP3-mängija on väike, ümar ja šikk, millele viitab ka selle nimi. See on varustatud sisseehitatud klambriga ning see on saadaval laias värvivalikus. Mängijat saab kanda kotil või riietel nagu moeaksessuaari, mis on vajaduse korral alati valmis kasutamiseks.