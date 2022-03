Kahetunnine kiire reisikomplekt

See ülikompaktne laadija sobib ideaalselt reisimiseks. Kaasas on kaks täiendavat võrgupistikut, et saaksite AA- ja AAA-akusid laadida vaid kahe tunniga kõikjal maailmas. See laeb korraga ühte kuni nelja akut. Vaadake kõiki eeliseid