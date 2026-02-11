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Tootmine lõpetatud

Philips AventSCF223/03 ultra soft pacifier

SCF223/03

4.9
| (345) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
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Pehme elastne suukaitse ennetab nahale jälgede tekkimist ja vähendab nahaärritust

Pehme elastne suukaitse ennetab nahale jälgede tekkimist ja vähendab nahaärritust

Õrn nahk vajab erilist hoolitsust. Meie suukaitse tehnoloogia jälgib beebi näokontuure, tagades mugava sobivuse. Nii tekib beebi nahale vähem jälgi ja esineb vähem nahaärritust.

Ümar suukaitse tagab igapäevase mugavuse

Ümar suukaitse tagab igapäevase mugavuse

Meie ümar suukaitse ei suru lutti imemisel jõuliselt vastu nägu ja on beebi põskedele õrn.

Seda armastavad beebid üle maailma*

Seda armastavad beebid üle maailma*

Küsisime emadelt, kuidas nende beebid tekstuuriga silikoonist nibuosaga luttidega harjuvad ja keskmiselt 98% emadest vastasid, et nende beebid on Philips Aventi ultra soft ja ultra air lutid heaks kiitnud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

345

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/02/2026

Eesti

Eesti

Lutid

Imelised värvid! Lutid ise olid mega pehmed ja painduvad. Lapsele meeldis väga.

Positiivsed omadused

Pehmed ja painduvad

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme

16/06/2025

Eesti

Eesti

Mugav lutt

Väga hea ja mugav lutt. Beebi oli kohe nõus seda kasutama

Positiivsed omadused

beebile kohe sobis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt

14/04/2024

Eesti

Eesti

Mugav turvaline lutt

Minu beebi, kes lutti ei võta, on veidi valmis seda lutti võtma, mis teeb minu elu ikka palju lihtsamaks. Mulle väga meeldib, et lutt on pehme ja hingav. Ilmselt pole küll tähtsaim omadus, aga minu arust enamik lutid on koledad. See lutt on aga väga kena välimusega.

Positiivsed omadused

Välimus, pehmus, hingavus

Negatiivsed omadused

Ei oska veel miskit välja tuua

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt

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