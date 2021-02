Lisage lihtsalt vett, laadige esemed sisse ja valige režiim

Hoolimata kasutusel olevast kõrgtehnoloogiast on digitaalse sterilisaatori kasutamine lihtne ja hõlbus. Lihtsalt lisage vett, sisestage pudelid, rinnapump või tarvikud sterilisaatorisse ja valige režiim. 1. režiimis teostatakse üks steriliseerimistsükkel ja see sobib kõigi esemete ühekordseks kiireks steriliseerimiseks. 2. režiim on ööpäevaringse steriliseerimise režiim, mis on väga mugav, kui soovite esemeid ööpäevaringselt valmis hoida või soovite iga toitmiskorra jaoks vaid ühe pudeli välja võtta. Mõlemad režiimid lihtsustavad igapäevast steriliseerimist oluliselt.