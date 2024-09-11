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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Laseb teie beebi nahal hingata
6–18 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Ülisuured õhuavad tagavad maksimaalse õhuvoo, et teie beebi tundlik nahk saaks hingata.
Teie pisikese nahk püsib luti imemise ajal kuivana tänu luti hingavale disainile, mis tagab maksimaalse õhuvoo.
Ülisuurte õhuavadega korpus on kerge ja sellel on beebi mugavuse tagamiseks ümarad servad.
4.9
5-st
651
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Heidi123
11/09/2024
Eesti
Meie elupäästja
Kui varasemalt meie laps lutti ei võtnud siis tänu sellele lutile, mis talle kohe meeldis on nüüd meie ööd rahulikumad ja autosõidud paremad. Edaspidi valime samuti selle luti ,kuna disain on esiteks kena ja meie beebile see meeldib.
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See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Kati!
03/09/2024
Eesti
Lemmik lutt
Pojale ei sobinud ükski lutt, mis ostnud olime ja siis saabus Philipsi lutt pakiga. Esimesest sekundist talle see meeldis ja kasutame igapäevaselt. Uinumine toimub nüüd ka lutiga ega pea ainult rinna otsas jääma.
Positiivsed omadused
Ilus kujundus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Tipsu
02/09/2024
Eesti
Lutt
Beebi uus lemmik lutt. Välimuselt ilus tagasihoidlik ja selline luti kuju meeldib mu beebile kõige rohkem. Olen proovinud erinevaid firmasid ja kujusid, aga enamus luttidega on ikka rahutu. Selle luti võttis kohe omaks ja ilmselt jäämegi kasutama.
Positiivsed omadused
Kuju, disain
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie 0–6 k ja 6–18 k ultra air ja ultra soft luttides.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Aasta tootja 2014