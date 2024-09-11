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  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt
  • Kerge õhuavadega lutt

Tootmine lõpetatud

Philips Aventultra air lutt

SCF342/22

4.9
| (651) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Kerge õhuavadega lutt
Rahustage oma beebit lutiga, mis laseb nahal hingata. Philips Aventi ultra air lutil on ülisuured avad, mis hoiavad naha kuivana. Selle kerge korpus tagab maksimaalse õhuvoo. Saadaval erinevates toonides ja vahvate kujundustega.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Kerge õhuavadega lutt

  • Laseb teie beebi nahal hingata

  • 6–18 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

4 ülisuurt õhuava

4 ülisuurt õhuava

Ülisuured õhuavad tagavad maksimaalse õhuvoo, et teie beebi tundlik nahk saaks hingata.

Nahk püsib luti imemise ajal kuivana

Nahk püsib luti imemise ajal kuivana

Teie pisikese nahk püsib luti imemise ajal kuivana tänu luti hingavale disainile, mis tagab maksimaalse õhuvoo.

Ümarad servad mugavaks luti imemiseks

Ümarad servad mugavaks luti imemiseks

Ülisuurte õhuavadega korpus on kerge ja sellel on beebi mugavuse tagamiseks ümarad servad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

651

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/09/2024

Eesti

Eesti

Meie elupäästja

Kui varasemalt meie laps lutti ei võtnud siis tänu sellele lutile, mis talle kohe meeldis on nüüd meie ööd rahulikumad ja autosõidud paremad. Edaspidi valime samuti selle luti ,kuna disain on esiteks kena ja meie beebile see meeldib.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

03/09/2024

Eesti

Eesti

Lemmik lutt

Pojale ei sobinud ükski lutt, mis ostnud olime ja siis saabus Philipsi lutt pakiga. Esimesest sekundist talle see meeldis ja kasutame igapäevaselt. Uinumine toimub nüüd ka lutiga ega pea ainult rinna otsas jääma.

Positiivsed omadused

Ilus kujundus

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

02/09/2024

Eesti

Eesti

Lutt

Beebi uus lemmik lutt. Välimuselt ilus tagasihoidlik ja selline luti kuju meeldib mu beebile kõige rohkem. Olen proovinud erinevaid firmasid ja kujusid, aga enamus luttidega on ikka rahutu. Selle luti võttis kohe omaks ja ilmselt jäämegi kasutama.

Positiivsed omadused

Kuju, disain

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie 0–6 k ja 6–18 k ultra air ja ultra soft luttides.

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  4. Aasta tootja 2014