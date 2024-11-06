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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Pimedas helendava nupuga
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
6–18 kuud
Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.
Kasutage Ultra Air luti pimedas helendavat nuppu, et leida beebi lutt kiiresti ilma, et peaksite tulesid põlema panema.
Ultra soft ja Ultra air lutid valmistame teadlikult silikoonmaterjalist, kuna tegu on ohutu ja inertse materjaliga, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinivaldkonnas ning mis ei sisalda ohtlikke kemikaale, endokriinseid toimeaineid (nt BPA) ega allergeene.
4.9
5-st
354
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
MariaLC
06/11/2024
Eesti
Lapse absoluutne lemmiklutt
Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.
Positiivsed omadused
Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.
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See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt
Vasariņa
22/05/2022
Latvija
Ideāls knupītis
Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.
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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis
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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis
Eliss14
03/01/2022
Latvija
Lieliski knupīši
Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.
Positiivsed omadused
Skaists dizains, mīksts silikons
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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarjade Ultra air ja Ultra soft luttides.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.