Erinevad paigaldusvõimalused, et paigutus oleks parim

Tänu paljudele erinevatele paigaldusvõimalustele saate antenni paigutada sinna, kus vastuvõetav televisioonisignaal on tugevaim. Kuna signaal võib olla vertikaalse või horisontaalse polarisatsiooniga, on oluline, et antenni saaks vastavalt orienteerida. Kaasas on paigalduskronstein digiboksi peale, lauale või seinale paigaldamiseks ja 2-meetrine kaabel.