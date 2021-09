Võimas ja jõuline bass, mida tunnete

Võimas bass, mis pakub paremat kuulamisnaudingut. Ärge laske õhukesel disainil end petta – tänu spetsiaalselt disainitud bassikanalile ja spetsiaalselt häälestatud draiveritele tagavad need kõrvaklapid ülimadalad helisagedused, pakkudes ainulaadset Bass+ heli. Kasutatud on eraldiseisvaid akustilisi helitugevusi, et tagada stabiilne bass mis tahes olukorras.