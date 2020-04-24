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Tootmine lõpetatud

SHS3305BK Earhook Headphones with mic

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

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1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks

Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.

Sisseehitatud mikrofon ja kõnenupp

Sisseehitatud mikrofon ja kõnenupp

Tänu sisseehitatud mikrofonile ja kõnenupule saate seda Philipsi peakomplekti kasutada nii muusika kuulamiseks kui ka mobiiltelefoniga helistamiseks. Nautige käedvabahelistamist ning peakomplekti abil lihtsat kõnede vastuvõtmist ja lõpetamist.

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Positiivsed omadused

spasowane elementy

Negatiivsed omadused

gumki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Kasutamise kuupäev 2019-12-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Kasutamise kuupäev 2019-12-14

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.