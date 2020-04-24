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Tootmine lõpetatud
SHS3305BK/10
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.
Tänu sisseehitatud mikrofonile ja kõnenupule saate seda Philipsi peakomplekti kasutada nii muusika kuulamiseks kui ka mobiiltelefoniga helistamiseks. Nautige käedvabahelistamist ning peakomplekti abil lihtsat kõnede vastuvõtmist ja lõpetamist.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Positiivsed omadused
spasowane elementy
Negatiivsed omadused
gumki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Kasutamise kuupäev 2019-12-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Kasutamise kuupäev 2019-12-14