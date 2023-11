Loodud hoolima nii teist kui ka planeedist

Philipsis jälgime jätkusuutlikkuse põhimõtteid meie toodete loomise igas etapis. Kõik meie 9000 Prestige pardlid on valmistatud kvaliteetsetest vastupidavatest osadest ja neil on ümbertöödeldav pakend. Terad on valmistatud terasest, mis on 80% ümbertöödeldud ja tehases, kus kasutatakse 100% taastuvenergiat.