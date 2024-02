Läbimõeldult rühmitatud nupud lihtsaks ligipääsuks kindlatele funktsioonidele

Kaugjuhtimispuldi nupud on mugavalt rühmitatud, et kindlate seadmete funktsioonid oleksid lihtsasti ligipääsetavad ja kasutatavad (näiteks kõik DVD funktsioonid on ühes kohas).