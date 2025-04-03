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4000 series Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

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4000 seriesKõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH4209WT/00

4000 series Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

Saadaval

Must
Must
Roosa
Roosa
Siidvalge
Siidvalge
Sinine
Sinine

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 3.2 MB
  • 3 April 2025

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 408.8 kB
  • 28 October 2024

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