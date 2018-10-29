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Tootmine lõpetatud

Philipsi Georg Jenseni kõlar

TAJS50/00

Kodu on seal, kus on muusika

Lõõgastuge Bluetoothi kõlari abil, mis tekitab teis koduse tunde. Nautige kuni 20 tundi mänguaega ja akupanga funktsiooni. Selle villasegune kõlaririie ja poleeritud terasest ülemine plaat sobituvad ka kõige minimalistlikuma interjööriga.

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Kodu on seal, kus on muusika

  • Bluetooth®

  • 30 W väljundvõimsus

  • 20 tundi mänguaega

  • Sisseehitatud akupanga funktsioon

Philipsi ja Georg Jenseni kollektsioon

Philipsi ja Georg Jenseni kollektsioon

Koostöös Georg Jenseniga disainitud Bluetoothi kõlar on lihtne, ent rabav. Poleeritud terasest ülemine plaat moodustab ilusa kontrasti pehme Kvadrati kõlarikangaga. Nautige diskreetse disainiga kunstiteost, mis on valminud Philipsi ja Georg Jenseni koostöö tulemusel.

Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks

Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks

See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.

20 tundi mänguaega. Stereoheli jaoks siduge teise seadmega

20 tundi mänguaega. Stereoheli jaoks siduge teise seadmega

Täislaetud aku tagab 20 tundi mänguaega ja juhtmevaba ulatus on kuni 20 m. Stereoheli nautimiseks võite siduda oma seadme teise identse Philipsi Georg Jenseni kõlariga. Lihtsalt vajutage kõlari sidumise nuppu.

Tehnilised andmed

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