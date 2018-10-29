Kodu on seal, kus on muusika

Lõõgastuge Bluetoothi kõlari abil, mis tekitab teis koduse tunde. Nautige kuni 20 tundi mänguaega ja akupanga funktsiooni. Selle villasegune kõlaririie ja poleeritud terasest ülemine plaat sobituvad ka kõige minimalistlikuma interjööriga.