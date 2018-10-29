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Tootmine lõpetatud
TAJS50/00
Kodu on seal, kus on muusika
Lõõgastuge Bluetoothi kõlari abil, mis tekitab teis koduse tunde. Nautige kuni 20 tundi mänguaega ja akupanga funktsiooni. Selle villasegune kõlaririie ja poleeritud terasest ülemine plaat sobituvad ka kõige minimalistlikuma interjööriga.
Bluetooth®
30 W väljundvõimsus
20 tundi mänguaega
Sisseehitatud akupanga funktsioon
Koostöös Georg Jenseniga disainitud Bluetoothi kõlar on lihtne, ent rabav. Poleeritud terasest ülemine plaat moodustab ilusa kontrasti pehme Kvadrati kõlarikangaga. Nautige diskreetse disainiga kunstiteost, mis on valminud Philipsi ja Georg Jenseni koostöö tulemusel.
See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.
Täislaetud aku tagab 20 tundi mänguaega ja juhtmevaba ulatus on kuni 20 m. Stereoheli nautimiseks võite siduda oma seadme teise identse Philipsi Georg Jenseni kõlariga. Lihtsalt vajutage kõlari sidumise nuppu.
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