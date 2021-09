32 mm kõlarielemendid. Selge heli

Spetsiaalselt noorte kõrvade jaoks loodud kõrvaklapid on varustatud 32 mm kõlarielementidega, mille helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Nii saate rahulikult istuda, teades, et teie lapsed naudivad ohutult muusikat, videoid ja mänge.