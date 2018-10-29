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TAMS60Y/00
The Roller
Ikoon on uuesti sündinud. Roller toob oma eksimatusse 80ndate stiili tõelise stereoheli ja sujuva ühenduvuse. See on julge, see on vali ning pakub sügavat ja selgelt eristuvat bassi, mis mõjub võimsalt ja püsib täpne.
Rabav heli. Retrolik välimus
120W MAX (60W RMS)
Kuni 24 tundi taasesitusaega
IP67 tolmu- ja veekindlus
Roller võib näha välja täpselt selline nagu vanasti, aga see suudab pakkuda 120 W (60 W RMS) võimsust ja sügavamaid bassihelisid kui iial varem. Kui olete väljas, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ning bassihelid kõlavad selgelt ka välioludes.
Kaks 3,5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassihelisid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.
Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Rolleri korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata.
Arvustused
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.
IP67 kaitseaste tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle võib kuni 30 minutiks kuni 1 m sügavusele vette kasta.