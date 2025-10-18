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TAT2149BK/00
Tillukesed, kuid võimsad
Tänu ülimugavale disainile on neid tillukesi täisjuhtmevabu nööpkuulareid mõnus kanda ja need näevad terve päeva head välja! Need kõlavad oma suurusest palju võimsamalt, pakkudes suurepärast heli ja madalal helitugevusel lisabassi. Lähed välja? Laadimiskarbi saab kinnitada isegi võtmerõngale.
Üliväikesed täisjuhtmevabad nööpkuularid
Võtmerõngale kinnitatav laadimiskarp
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Selged kõned
Meie kõigi aegade väikseimad täisjuhtmevabad nööpkuularid on madala profiiliga disainiga, mis istub ja tundub suurepäraselt isegi terve päeva kandmisel. Kuularid paiknevad väliskõrvas, mistõttu ei tungi ükski kõrvaotsak kuulmekäiku. Kui vajate kindlamat istuvust, saate valida kolme suurusega silikoonümbriste vahel (kaasas).
Need täisjuhtmevabad nööpkuularid võivad küll väikesed olla, kuid nende 10 mm draiveritest parima heli saamiseks ei pea te helitugevust suurendama. Aktiveerige Dynamic Bass vasaku kuulari või rakenduse Philips Headphones kaudu ja nautige oma lemmikbassikäikude täit võimsust ka vaikselt kuulates.
Kõne ajal kostab teie hääl selgelt. Eraldi mikrofon püüab teie hääle kinni, samal ajal kui müravähendusalgoritm summutab osa ümbritsevast taustamürast.
1.7
5-st
3
Auhinnad
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Negatiivsed omadused
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2025-09-18
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2025-09-18
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Positiivsed omadused
Kompaktní velikost
Negatiivsed omadused
Vypadává zvuk
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kasutamise kuupäev 2026-07-30
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kasutamise kuupäev 2026-07-30
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Negatiivsed omadused
Не се прикрепя към ухото.
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Kasutamise kuupäev 2026-05-09
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Kasutamise kuupäev 2026-05-09