TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Üksiktootefoto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Tarvikuga toote foto
  • Põhipilt
  • Üksiktootefoto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Tarvikuga toote foto
  • Põhipilt

Täiesti juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2149WT/00

1.7

| (3) Auhinnad

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge

Tillukesed, kuid võimsad

Tänu ülimugavale disainile on neid tillukesi täisjuhtmevabu nööpkuulareid hea kanda ja need näevad terve päeva suurepärased välja! Vaatamata väikestele mõõtmetele pakuvad need võimsat heli ja madalal helitugevusel täiendavat bassi. Lähete välja? Karp mahub isegi võtmerõnga külge.

Kuva kõik eelised

Tillukesed, kuid võimsad

  • Tillukesed täisjuhtmevabad nööpkuularid

  • Võtmerõngale kinnitatav laadimiskarp

  • Loomulik heli. Dynamic Bass

  • Selged kõned

Üliväikesed nööpkuularid. Ülimugav istuvus

Üliväikesed nööpkuularid. Ülimugav istuvus

Meie kõigi aegade väikseimad täisjuhtmevabad nööpkuularid on madala profiiliga disainiga, mis istub ja tundub suurepäraselt isegi terve päeva kandmisel. Kuularid paiknevad väliskõrvas, mistõttu ei tungi ükski kõrvaotsak kuulmekäiku. Kui vajate kindlamat istuvust, saate valida kolme suurusega silikoonümbriste vahel (kaasas).

Suurepärane heli ka väikese helitugevusega tänu Dynamic Bassile

Suurepärane heli ka väikese helitugevusega tänu Dynamic Bassile

Need täisjuhtmevabad nööpkuularid võivad küll väikesed olla, kuid nende 10 mm draiveritest parima heli saamiseks ei pea te helitugevust suurendama. Aktiveerige Dynamic Bass vasaku kuulari või rakenduse Philips Headphones kaudu ja nautige oma lemmikbassikäikude täit võimsust ka vaikselt kuulates.

Selged kõned. Sind on hästi kuulda

Selged kõned. Sind on hästi kuulda

Kõne ajal kostab teie hääl selgelt. Eraldi mikrofon püüab teie hääle kinni, samal ajal kui müravähendusalgoritm summutab osa ümbritsevast taustamürast.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

1.7

5-st

3

Auhinnad

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Negatiivsed omadused

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2025-09-18

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2025-09-18

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Positiivsed omadused

Kompaktní velikost

Negatiivsed omadused

Vypadává zvuk

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Kasutamise kuupäev 2026-07-30

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Kasutamise kuupäev 2026-07-30

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Negatiivsed omadused

Не се прикрепя към ухото.

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Kasutamise kuupäev 2026-05-09

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Kasutamise kuupäev 2026-05-09

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.