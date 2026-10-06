Philipsi/Saeco espressomasin teeb häält

See on normaalne, et teie masin teeb kohvi valmistame ajal natuke müra. Kui masin hakkab tegema aga ebaharilikku häält, soovitame teil puhastada ja määrida kohvivalmistusmoodulit.

Philipsi/Saeco espressomasina kohvivalmistusmooduli iganädalane loputamine on väga oluline. Järgige allolevaid samme või vaadake meie õppevideot.

Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit) Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, hoides ja tõmmates seda enda poole Loputage kohvivalmistusmoodulit põhjalikult leige veega ja laske sel enne tagasi panemist õhu käes kuivada

Kui ükski nendest lahendustest ei aita, siis võtke meiega ühendust.