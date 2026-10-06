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Philipsi/Saeco espressomasin teeb häält

Kui teie Philipsi/Saeco espressomasin teeb kõva või ebatavalist häält, siis lugege allpool välja toodud põhjuseid ja lahendusi.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: EP4341/51, EP4343/51, EP4346/71. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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