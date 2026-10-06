Philipsi/Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett

Kui kuuma vee tila on ummistunud, siis eemaldage panarello / klassikalise piimavahustaja välimine osa ja kontrollige, kas tila on katlakivi tõttu ummistunud (valged osakesed tilas või selle ümber).

Kui märkate katlakivi, siis kasutage katlakivi eemaldavat lahust.

Kui ükski nendest lahendustest ei aita, siis võtke meiega ühendust.