Minu Philipsi pardel ei tööta

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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?
Millist vahtu või geeli ma oma Philipsi pardliga kasutada võin?
Kuidas saavutada oma Philipsi pardliga parimad tulemused?
Kuidas ma peaksin oma Philipsi pardlit puhastama?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Pärast Philipsi pardli kasutamist on mu nahk ärritatud