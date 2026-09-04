Minu Philipsi pardel ei tööta

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Kui teie pardel ei tööta või ei lülitu sisse, aitavad alltoodud tõrkeotsingu nõuanded teil lahendust leida.

Soovitame järgida alltoodud järjekorras olevaid samme. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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