Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra
Kui allpool toodud juhised ei aitavõtke meiega ühendust või klõpsake siin online-garantiitaotluse esitamiseks, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii. Kui teie hambahari teeb valju müra, aitavad alltoodud tõrkeotsingu nõuanded teil lahendust leida.
Soovitame järgida alltoodud järjekorras olevaid samme. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist. Teise võimalusena võite probleemi lahendamiseks vaadata alltoodud videot.
Sonicare'i hambaharjad kasutavad hammaste puhastamiseks võimsaid vibratsioone. Tekitatud heli on valjem kui käsihambaharjal. Kui see on teie esimene elektriline hambahari, võib harjumine elektrilise hambaharjaga võtta aega.
Kui lülitate hambaharja sisse ilma harjapeadeta, tekitab see rohkem müra. Veenduge alati, et harjapea oleks hambaharja külge kinnitatud.
Kui teie Philips Sonicare'i hambahari tekitab ebatavaliselt valju müra, siis võib põhjuseks olla lahtine harjapea. Veenduge, et harjapea on kindlalt käepideme küljes, mitte lahti. Käepideme ja harjapea vahele jääb väike pilu, mis on vibreerimiseks vajalik.
See võib tähendada ka seda, et harjapea on kulunud. Soovitame vahetada hambaharja pea iga kolme kuu tagant välja. Uue harjapea ostmiseks külastage Philipsi veebipoodi.