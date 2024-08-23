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Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem

Kui allpool toodud juhised ei aita, võtke meiega ühendust või klõpsake siin , et esitada online-garantiitaotlus, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii. 

Kui teie hambahari vibreerib vähem kui varem, aitavad alltoodud tõrkeotsingu nõuanded teil lahendust leida.

Soovitame järgida alltoodud järjekorras olevaid samme. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist. 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX3792/11 , HX3792/12 , HX7429/03 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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