Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära

Kui harjapea kukub hambaharja käepideme küljest ära, veenduge, et harjapea on korralikult kinnitatud.

Hoidke harjapead nii, et harjased oleksid hambaharja nuppudega samas suunas. Lükake harjapead kindlalt hambaharjale, kuni tunnete väikest klõpsatust.

Väike pilu harjapea ja hambaharja käepideme vahel on tavapärane ja vajalik. Harjapea peab olema võimeline liikuma, et tekitada õigel määral vibratsiooni.