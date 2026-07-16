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Minu Philips Avent Natural või Natural Response lutt vajub kokku

Kui lutt on ahendatud või pudelisse tõmmatud, võib koolikutevastane klapp olla ummistunud või kokku kleepunud. Allpool leiate lisateavet ja juhised selle lahendamiseks.
Kuid esmalt on oluline teada, milline lutipudeli tüüp teil on: Natural või Natural Response.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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