Philipsi klienditugi Minu Philips Avent Natural või Natural Response lutt vajub kokku

Kui lutt on ahendatud või pudelisse tõmmatud, võib koolikutevastane klapp olla ummistunud või kokku kleepunud. Allpool leiate lisateavet ja juhised selle lahendamiseks.

Kuid esmalt on oluline teada, milline lutipudeli tüüp teil on: Natural või Natural Response.



Milline Philips Aventi toitmislutt mul on? Uue Natural Response’i lutt on äratuntav järgmiste omaduste järgi: Pilu luti otsas augu asemel;

Keerise kuju ümber „õielehtede”;

Hall PHILIPS AVENTI logo pudelil.

Kontrollimaks, kas teil on algne kujundus, Nautral või uus, Natural Response’i lutt, vaadake allolevat joonist. Kontrollimaks, kas teil on algne kujundus, Nautral või uus, Natural Response’i lutt, vaadake allolevat joonist. Leidke ja parandage koolikutevastane klapp Naturali lutil Eelmise disainiga Naturali lutil asub koolikutevastane klapp ühe numbri all, mis on trükitud luti põhjale. Naturali luttidel on külgedel kolm luti numbri indikaatorit ja uutel Natural Response’i luttidel ainult üks.



Puhastage toitmise lutte regulaarselt, et vältida koolikutevastase klapi ummistumist. Hoidke lutti klapi all ja tõmmake otsakut tugevalt, kuni näete klapi ava.



Kui lutt vajub toitmise ajal kokku, järgige alltoodud samme, kuidas seda parandada: Tõmmake lutt puhta sõrme või tangidega pudelist välja. Leidke ühe numbri all asuv klapp, mis on trükitud nibu põhjale. Tõmmake lutt küljele, veendudes, et klapp on peal, tõmmates samal ajal lutt küljele. Tõmmake tugevalt, kuni näete klapi avanemist. Pärast avamist saate söötmist jätkata. Leidke ja parandage koolikutevastane klapp Natural Response’i lutil Uue Natural Response’i luti puhul asub koolikutevastane klapp luti põhjale trükitud numbri vastas. Puhastage toitmise lutte regulaarselt, et vältida koolikutevastase klapi ummistumist. Masseerige klappi õrnalt puhaste sõrmede vahel, et see uuesti avada. Ärge tõmmake luti otsa liiga tugevalt, et vältida selle murdumist.