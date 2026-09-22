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Mu juhtmeta Philips SpeedPro Max võimsus on väike

Kui teie Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimejal või SpeedPro Max Aqua seadmel on väike imemisvõimsus, siis lugege allolevat veaotsingut.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XC8055/01 , XC8057/01 , FC6727/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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