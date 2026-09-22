Mu juhtmeta Philips SpeedPro Max võimsus on väike

Kui teie Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimejal või SpeedPro Max Aqua seadmel on väike imemisvõimsus, siis lugege allolevat veaotsingut.
Kui teie Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja filter on must, võib see mõjutada teie masina jõudlust.
Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks ja filtri puhastamiseks järgige allolevaid samme.
1. Eemaldage seadmest tolmukamber 2. Eemaldage tolmukambri all olev filter Märkus. Filter koosneb tava- ja vahufiltrist. Tavafiltrit ei saa pesta. Vahufiltrit võib veega pesta. 3. Eraldage vahufilter tavafiltri küljest. 4. Peske vahufiltrit veega ja oodake, kuni see on täielikult kuivanud. Märkus. Enne vahufiltri sisestamist laske sel täielikult ära kuivada. 5. Tavafiltri puhastamiseks koputage selle peale. 6. Pange tava- ja vahufilter uuesti kokku ning sisestage see tolmukambrisse
Mustus või juuksekarvad võivad teie Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja harja külge kinni jääda. See võib omakorda takistada pöörleva harja tööd.
1. Lülitage seade välja. 2. Keerake otsak tagurpidi. 3. Eemaldage pöörlev hari, vajutades nuppu (vt 2. pilti). 4. Harja külge kinnijäänud karvade, niitide ja muu mustuse eemaldamiseks kasutage kääre (vt 3. pilti). 5. Sisestage pöörlev hari uuesti otsakusse (vt 4. pilti).
Kui tolmukamber on täis, võib teie juhtmeta tolmuimeja võimsus väheneda. Optimaalse jõudluse jaoks järgige allolevaid samme.
1. Lülitage seade välja ja eemaldage tolmukamber. 2. Avage tolmukamber. 3. Tühjendage tolmukambri sisu prügikasti. 4. Puhastage tolmukambri sisu niiske lapiga.
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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:XC8055/01 , XC8057/01 , FC6727/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›