Tunnen pumpamise ajal valu või ebamugavust

Liiga kõrge imemisastme kasutamine võib põhjustada ebamugavust, nibu valulikkust ja valu pumpamise ajal. Väljutage piima mugavalt ja tõhusalt, pumbates oma maksimaalsel mugaval imemisastmel. Oma maksimaalse mugava imemisastme leidmiseks reguleerige mootoriosal imemistugevust, kuni jõuate kõrgeima tasemeni, mida suudate ilma valuta taluda, ning seejärel langetage seda ühe või kahe astme võrra.

Teie maksimaalne mugav imemisaste varieerub igal pumpamisseansil ja olenevalt kellaajast (eriti päeva ja öö vahel), seega reguleerige seadeid kindlasti kohe, kui tunnete valu või ebamugavustunnet.

Kui pumpamine muutub valulikuks, vähendage kohe imemistaset.