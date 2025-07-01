Tunnen pumpamise ajal valu või ebamugavust

Kuigi esialgne hellus võib olla normaalne, ei tohiks pumpamine olla valus. Valu või ebamugavustunne pumpamisel on sageli põhjustatud padja/ääriku, rinnakatte või nibuseadme vale suuruse, pumba asendi, imemisseadete või kulunud pumba osade tõttu.
Pumpamine peaks olema rütmiline tõmbetunne. See ei tohiks olla terav, põletav, pigistav ega valus.
Valu ja stress võivad häirida teie rinnapiima väljutamise (väljalaskmise) refleksi, mis võib muuta piima eemaldamise vähem tõhusaks. Mugav pumpamine toetab nii rinnapiima voolu kui ka üldist pumpamiskogemust.
Kui teil tekib tugev valu, verejooks, nahamurd või infektsiooninähud, lõpetage pumba kasutamine ja konsulteerige tervishoiutöötajaga.
Liiga kõrge imemisastme kasutamine võib põhjustada ebamugavust, nibu valulikkust ja valu pumpamise ajal. Väljutage piima mugavalt ja tõhusalt, pumbates oma maksimaalsel mugaval imemisastmel. Oma maksimaalse mugava imemisastme leidmiseks reguleerige mootoriosal imemistugevust, kuni jõuate kõrgeima tasemeni, mida suudate ilma valuta taluda, ning seejärel langetage seda ühe või kahe astme võrra.
Teie maksimaalne mugav imemisaste varieerub igal pumpamisseansil ja olenevalt kellaajast (eriti päeva ja öö vahel), seega reguleerige seadeid kindlasti kohe, kui tunnete valu või ebamugavustunnet.
Kui pumpamine muutub valulikuks, vähendage kohe imemistaset.
Vale asend võib põhjustada ebamugavust, valu ja vähendada rinnapiima voolu.
Kontrollige järgmist.
Teie nibu on tsentreeritud padja/ääriku või rinnakatte sees
Padi/äärik või rinnakate istub mugavalt vastu rinda
Pump on õigesti monteeritud
Kõik pumba osad on kindlalt ühendatud
Kui kasutate meie käed-vaba või täielikult kantavat pumpa, veenduge, et kogumistopsid on enne pumpamisseansi alustamist rinnahoidjas korralikult paigutatud.
Vale sobivus on üks levinumaid valu põhjuseid pumpamisel.
Kontrollige järgmist.
Pumpamise ajal liigub nibu vabalt
Pumba komponendid sobivad mugavalt
Mitte midagi ei hõõru, näpista, põhjusta pidevat punetust ega jätab nibu pärast pumpamist ebatavaliselt kahvatuks
Kõik padjad/äärikud, rinnakatted või nibuseadmed on teie jaoks õige suurusega
Ainult Philips Avent Natural Care'i käed-vabad kantavatele ja Philips Aventi käed-vabad elektrilistele rinnapumpadele
Teie nibu suurus võib aja jooksul muutuda. Kui pumpamine on muutunud ebamugavaks, hoolimata sellest, et varem sobis kõik hästi, kaaluge oma rinnakatte või nibuseadme suuruse uuesti kontrollimist.
Kui teie rinnakate või nibuseade ei sobi õigesti, proovige teist suurust.