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Tunnen pumpamise ajal valu või ebamugavust

Kuigi esialgne hellus võib olla normaalne, ei tohiks pumpamine olla valus. Valu või ebamugavustunne pumpamisel on sageli põhjustatud padja/ääriku, rinnakatte või nibuseadme vale suuruse, pumba asendi, imemisseadete või kulunud pumba osade tõttu.

Pumpamine peaks olema rütmiline tõmbetunne. See ei tohiks olla terav, põletav, pigistav ega valus.

Valu ja stress võivad häirida teie rinnapiima väljutamise (väljalaskmise) refleksi, mis võib muuta piima eemaldamise vähem tõhusaks. Mugav pumpamine toetab nii rinnapiima voolu kui ka üldist pumpamiskogemust.

Kui teil tekib tugev valu, verejooks, nahamurd või infektsiooninähud, lõpetage pumba kasutamine ja konsulteerige tervishoiutöötajaga.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF439/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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