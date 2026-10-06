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Saeco espressomasina veakoodide tähendus

Kui teie Saeco espressomasinas tekib tõrge, ilmub punane ekraan, kus kuvatakse ikooni ja veakoodi numbrit, nagu 01, 03, 04, 05, 11, 14 või 19. Allpool näete, mida veakoodid tähendavad ja kuidas neid kõrvaldada.

Pange tähele, et kui espressomasin näitab teisi eespool nimetamata veakoode, soovitame teil meiega ühendust võtta, et saada täiendavat abi, sest teie masin võib vajada hooldust.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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