Saeco espressomasina veakoodide tähendus

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Kui teie Saeco espressomasinas tekib tõrge, ilmub punane ekraan, kus kuvatakse ikooni ja veakoodi numbrit, nagu 01, 03, 04, 05, 11, 14 või 19. Allpool näete, mida veakoodid tähendavad ja kuidas neid kõrvaldada.
Pange tähele, et kui espressomasin näitab teisi eespool nimetamata veakoode, soovitame teil meiega ühendust võtta, et saada täiendavat abi, sest teie masin võib vajada hooldust.
Kui ilmub E01 kood, näitab see, et kohviveski ei saa korralikult töötada, kuna jahvatatud kohv on kohvilehtri ummistanud.
Selle lahendamiseks kõrvaldage kohvilehtri ummistus ja puhastage täiendavalt tolmuimejaga. Järgige allolevaid samme.
1. Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit).
2. Eemaldage kohvivalmistusmoodul.
3. Avage eeljahvatatud kohvi lehtri kaas ja asetage lusika käepide lehtrisse. Eeljahvatatud kohvi lehtri puudumisel sisestage lusikas kohvilehtrisse altpoolt.
4. Liigutage käepidet üles-alla, kuni ummistunud jahvatatud kohv alla kukub. Selleks võib vaja minna veidi jõudu.
5. Puhastage maha kukkunud kohv tolmuimejaga.
6. Puhastage kohvilehter, imedes sellest jahvatatud kohvi tolmuimejaga välja.
7. Pange kohvivalmistusmoodul tagasi, lülitage masin SISSE ja valmistage üks espresso.
8. Pärast valmistamist veenduge, et lehtris ei oleks jahvatatud kohvi. Kui seal seda on, korrake ummistuse kõrvaldamise toimingut.
Et vältida kohvilehtri ummistumist, ei tohi kohviubade sahtlisse vett lekkida ega valada. Samuti on oluline puhastada kohvilehtrit kord nädalas.
Veakood E03 tähendab, et kohvivalmistusmoodul on liiga must ega saa hästi töötada. Järgige allpool toodud juhiseid, et loputada kohvivalmistusmoodul ja lahendada probleem.
1. Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit).
2. Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, hoides ja tõmmates seda enda poole.
3. Loputage kohvivalmistusmoodulit hoolikalt leige veega.
4. Määrige kohvivalmistusmoodulit.
5. Laske kohvivalmistusmoodulil õhu käes kuivada ja seejärel pange see tagasi.
Kui ilmub kood E04, ei ole pruulimisrühm paigas või õigesti paigaldatud.
Selle lahendamiseks avage masina hooldusluuk ja lükake kohvivalmistusmoodul oma kohale. Kui moodul on oma kohal, kuulete kinnitavat klõpsatust.
Saeco kohvimasinast õhu vabastamiseks järgige allolevaid samme.
1. Lülitage masin VÄLJA.
2. Tühjendage veepaak ja eemaldage AquaCleani või mis tahes teine veefilter.
3. Täitke veepaak veega ja pange see oma kohale tagasi.
4. Lülitage masin uuesti SISSE. Kui masin on üles soojendatud, valige kuum vesi ja valage 2–3 tassi kuuma vett.
Kui kasutate AquaCleani veefiltrit, järgige neid lisasamme, veendumaks et filter on kasutamiseks ette valmistatud ja õigesti paigaldatud.
1. Raputage AquaCleani veefiltrit 5 sekundit.
2. Asetage filter veega täidetud anumasse/kaussi ja hoidke seda tagurpidi, kuni kõik õhumullid on välja tulnud.
3. Pange filter tagasi veepaaki ja täitke paak veega.
4. Taaskäivitage masin, st lülitage välja ja uuesti sisse.
5. Valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett
Veakood 14 tähendab, et teie espressomasin on ülekuumenenud. Selle lahendamiseks lülitage masin VÄLJA ja oodake 30 minutit, kuni see maha jahtub.
Veakoodide 11 või 19 puhul laske masinal taastuda välistemperatuurist ja kohaneda sisetemperatuuriga. Seda võib sagedamini juhtuda talvisel ajal, kui õues on nullilähedane temperatuur.
Selle lahendamiseks lülitage masin 30 minutiks VÄLJA ja seejärel uuesti sisse.
Selle vea teine võimalik põhjus on see, et pistik ei ole korralikult kinnitatud. Palun kontrollige, kas pistik masina tagaküljel on kindlalt kinnitatud. Lükake, kuni see on täielikult oma kohal, ja veenduge, et pistik on korralikult pistikupesasse sisestatud.
Kui teie espressomasin kuvab muud veakoodi kui ülaltoodud või kui välja pakutud lahendused ei aita, siis võtke meiega ühendust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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