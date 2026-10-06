Saeco espressomasina veakoodide tähendus

Veakoodide 11 või 19 puhul laske masinal taastuda välistemperatuurist ja kohaneda sisetemperatuuriga. Seda võib sagedamini juhtuda talvisel ajal, kui õues on nullilähedane temperatuur.



Selle lahendamiseks lülitage masin 30 minutiks VÄLJA ja seejärel uuesti sisse.



Selle vea teine võimalik põhjus on see, et pistik ei ole korralikult kinnitatud. Palun kontrollige, kas pistik masina tagaküljel on kindlalt kinnitatud. Lükake, kuni see on täielikult oma kohal, ja veenduge, et pistik on korralikult pistikupesasse sisestatud.



Kui teie espressomasin kuvab muud veakoodi kui ülaltoodud või kui välja pakutud lahendused ei aita, siis võtke meiega ühendust.

