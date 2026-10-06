Saeco espressomasin teeb häält

Kui teie Saeco espressomasinasse on jäänud õhku, teeb masin valju häält ega tõmba veepaagist vett masinasse.

Selle lahendamiseks järgige allolevaid samme.

1. Lülitage masin VÄLJA.

2. Tühjendage veepaak ja eemaldage AquaCleani (või mis tahes teine) filter.

3. Täitke veepaak veega ja pange see oma kohale tagasi.

4. Lülitage masin uuesti SISSE. Kui masin on üles soojendatud, valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett.



Kui kasutate AquaCleani veefiltrit, järgige järgmisi lisajuhiseid, veendumaks et filter on kasutamiseks ette valmistatud ja õigesti paigaldatud.

1. Raputage AquaCleani veefiltrit 5 sekundit.

2. Asetage filter veega täidetud anumasse/kaussi ja hoidke seda tagurpidi, kuni kõik õhumullid on välja tulnud.

3. Pange filter tagasi veepaaki ja täitke paak veega.

4. Taaskäivitage masin, st lülitage välja ja uuesti sisse.

5. Valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett.



Pange tähele, et kui olete AquaCleani veefiltrit kasutanud kauem kui 3 kuud, tuleb filter välja vahetada, kuna see võib olla ummistunud.

